Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.

Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Davada savcı, mütalaasını açıkladı. Buna göre Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunduğu duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.



"AVUKATININ ÇABALARI BOŞUNA"



Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi.

Beyhan Cengiz, "Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var" dedi.

28 yaşındaki Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada öldürüldü.

Anne Cengiz, Can Göktuğ Boz'un avukatına seslenerek, "Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor. Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli" diye konuştu.

"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"



Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı.Mızrak, bir önceki duruşmada sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu gördüğünü ifade etti.



Mızrak, "Suçsuz yere katledildi. Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Biz buraya her geldiğinde yaramız yeniden açılıyor, yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Adalete güvenimiz tam" dedi.



"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"



Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların geldiğini, dolayısıyla sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Başak Cengiz'in annesi ikinci duruşma öncesi konuştu.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini hatırlatan avukat Tırtır, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, cezai ehliyetinin olduğu anlaşılmıştır. Artık burada yapılması gereken şey davanın bir an önce karara bağlanması. Bu celse iddia makanının mütalaasını açıklayacağını bekliyoruz. Belki bir celse daha uzayabilir ama gerek ailesi gerekse de avukat meslektaşlarımız davanın daha fazla uzamasına tahammülümüz yoktur" sözlerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.