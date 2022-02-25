Samuray kılıçlı katil ilk kez hakim karşısında: Şizofren olduğunu iddia etti

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlandı.



Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ve avukatları ile Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve aile yakınları katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.



Sanık Boz'un avukatları, duruşmanın CMK'nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

"'ŞEYTAN ÇIK İNSAN ÖLDÜR' DEDİ"



Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, savunmasında "Ben şizofren hastasıyım, kafamdaki seslerde şeytan sürekli konuşuyor. Şeytan bana suç günü 'Dışarı çık insan öldür. Suç işlemezsen seni öldürürüm' dedi. Kafamın içerisinde şeytan beliriyor, görüntü ve siluet görüyorum. Ben daha öncesinde hastalıklar geçirmiştim sonrasında uyuşturucu ve bonzai kullandım. Doktor bana 'Ölebilirsin, beyin hücrelerinde azalma var' dedi. Çok tehlikeli bir hastalığım var. Çok pişmanım, özür dilerim" dedi.

Sanık Boz, olayda kullandığı kılıcı 1 yıl önce aldığını, olayda cinsiyet ayrımı yapmadığını iddia etti. Mahkeme başkanının evinde çok sayıda kılıç bulunduğunu hatırlatması üzerine Boz, "Kalitelisini bulana kadar kılıç almaya devam ettim, ondan çok kılıcım var. Kaç kılıç darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

"AİLEM HASTA OLDUĞUMU BİLMİYORDU"



Sanık "Şeytan söyledikten 15-20 dakika sonra dışarı çıkıp suç işledim. Şeytan olaydan sonra bir şey söylemedi" dedi.

Mahkeme Başkanı "Ailen vesayetinin kısıtlanmasıyla ilgili bir şey yaptı mı?" şeklinde soru yöneltince, "Ailem hasta olduğumu bilmiyordu" diye konuştu.



İLK İFADELERİNİ 'ŞEYTAN HASTALIĞINI SAKLA' DEMİŞTİ DİYEREK SAVUNDU



Mahkeme başkanı sanığın polis ve savcılık ifadelerinde canı sıkıldığını, üzgün olduğunu ve kolay olduğunu düşündüğü için bir kadını öldürmek istediği yönünde ifade verdiğini hatırlattı.

Başkan ilk ifadelerinde sanığın şeytandan bahsetmediğini belirterek çelişkileri sordu. Sanık da unutkanlıkla ilgili tedavi gördüğünü öne sürerek "Şeytan bana hastalıklarını sakla demişti çünkü orada" dedi.



Sanık iddia ettiği şeytanın ilk olarak olaydan 4 ay önce belirdiğini söyledi. Mahkeme Başkanı "Şeytan mahkemeye hakikati söyle diye emir mi verdi de böyle diyorsun" diye soru yöneltince sanık son günlerde kendisiyle konuşmadığını kaydetti.

Yolda yürüdüğü sırada öldürülen Başak Cengiz, 28 yaşındaydı

"'YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM DEDİ"



Şikayetçi olarak dinlenen Kaan Ağca ise olay günü Başak Cengiz'in 'İmdat' diye seslendiğini duyduğunu, müdahale etmek istediğinde sanığın kendisine 'Yaklaşma sana da saplarım' dediğini söyledi. Ağca, sanıktan şikayetçi oldu.



BAŞAK CENGİZ'İN ANNESİ: BAŞAK'I EVLADINIZ GİBİ DÜŞÜNÜN



Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ise "Hiç acımadan tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Burada acımıza rağmen size olan saygımızdan dolayı sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Duruşma salonunda bulunan izleyiciler gözyaşlarına boğulurken, Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Duruşma salonunda olay anına ait görüntüler izletildiğinde anne Beyhan Cengiz, daha önce görüntüleri izlemediğini belirterek gözyaşları eşliğinde salondan çıktı.



Görüntülerin ardından salona dönen anne Cengiz, "Türkiye'de vicdanlı insanların sayısının çok olduğunu biliyorum. Vicdanlara sesleniyorum. Benim yavrum suçsuzken ceza verdi, canını aldı. Madem hasta, tedavi olmasını istiyorsunuz, bu sanık sandalyesine kimi oturtacaklar? Ben rabbime 3 aydır evlat acısını kimseye vermesin diye dua ediyorum. İlk gün bile o acıyla, 'Türk adaletine güveniyorum' dedim" diye konuştu.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.