Başak Demirtaş İBB adaylığı için kararını verdi: DEM Parti'den aday olacak mı?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kararını verdi.



Demirtaş kararını yazılı bir açıklama yaparak duyurdu.



“Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.” diyen Başak Demirtaş, 5 Şubat günü partiyi temsilen bir heyetle biraraya gelerek bilgilendirildiğini belirtti.

KARAR ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİYLE ALINDI



“Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız.” diyen Başak Demirtaş, kararın partiyle uyum ve koordinasyon içerisinde alındığını vurguladı.



Demirtaş, parti tarafından açıklanacak adayları destekleyeceğini söyledi, “Hep birlikte başaracağız.” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın adaylık kararını açıklamasının ardından DEM Parti de bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partinin adayının, önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.