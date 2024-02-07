Başak Demirtaş İBB adaylığı için kararını verdi: DEM Parti'den aday olacak mı?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Demirtaş, kararın partisiyle ortak görüş birliğine varılarak alındığını söyledi. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Başak Demirtaş İBB adaylığı için kararını verdi: DEM Parti'den aday olacak mı?
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HDP’nin eski eş genel başkanı ’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kararını verdi.

Demirtaş kararını yazılı bir açıklama yaparak duyurdu.

“Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.” diyen Başak Demirtaş, 5 Şubat günü partiyi temsilen bir heyetle biraraya gelerek bilgilendirildiğini belirtti.

KARAR ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİYLE ALINDI

“Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız.” diyen Başak Demirtaş, kararın partiyle uyum ve koordinasyon içerisinde alındığını vurguladı.

Demirtaş, parti tarafından açıklanacak adayları destekleyeceğini söyledi, “Hep birlikte başaracağız.” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın adaylık kararını açıklamasının ardından DEM Parti de bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partinin adayının, önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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