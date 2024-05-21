Milli yas ne zaman bitiyor?

Türkiye'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için ilan edilen bir günlük milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Milli yas bugün sona erecek. İşte, milli yas hakkında bilgiler...



CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.



İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.



Reisi ve beraberindeki heyet helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Reisi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. İran'a dönüş yolunda Reisi'yi ve heyetini taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle kaza yaptı.



MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?



Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:



Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.



Resmi törenler iptal edilir.



Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.



Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.

