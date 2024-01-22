Başak Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş kaç yaşında ve nereli?

Başak Demirtaş, 12 Ağustos 1977 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Başak Demirtaş, tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) lideri Selahattin Demirtaş'ın eşidir. Türkçe öğretmeni ve yazardır.



Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir.



Selahattin Demirtaş, 6 Haziran 2018 tarihindeki kampanya konuşmasını cezaevinden eşinin telefonuna bağlanarak yaptı.



Eşinin serbest bırakılmasını savunması için 2018 yılında AB Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. COVID-19 salgını sırasında binlerce mahkûmu serbest bırakacak yasa kapsamına siyasi mahkûmların da alınmaları için kampanya yürüttü.



2019 yılında Stockholm'de düzenlenen "Progressive Alliance" adlı birliğin kongresine katıldı ve eşi Selahattin Demirtaş'a verilen Siyasi Cesaret Ödülü'nü onun adına aldı.



Haziran 2020'de, bir Twitter hesabından cinsel sataşmanın hedefi oldu. Bu olay; ülkedeki bütün siyasi partiler, insan hakları savunucuları ve kadın politikacılar tarafından kınandı.



COVID-19 sonrası cezaevi ziyaret takviminin belirsizliği nedeniyle Eylül 2020'de öğretmenlikten istifa etti.



2002'de Selahattin Demirtaş ile evlendi ve bu evliliğinden Delal ve Dılda adında iki kızı oldu.