Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin bir gözaltı daha

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Demirtaş ve eşi aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.



Kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalandı.



Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

