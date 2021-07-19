Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakinini tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.



Dumandan etkilenen ve ilk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapılan 2 vatandaş daha sonra hastaneye sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.