Başakşehir’de iş insanı cinayeti: 7 şüpheli adliyede

İstanbul Başakşehir’deki iş insanı cinayetiyle ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tetiği çeken Mazlum B de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Başakşehir’de iş insanı cinayeti: 7 şüpheli adliyede

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Başakşehir’de iş insanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş insanı Abdulkadir Altuğrul’un 3 Ocak’ta Başakşehir Mahallesi’nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Altuğrul’u silahla vuran kişinin Mazlum B. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden Mazlum B. ile maktulün eşi H. Altuğrul'un yanı sıra Ş.A, M.S. ve T.G’yi İstanbul’da, S.K. ile U.A’yı da Hakkari’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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