Başakşehir'de kuzen dehşeti: "Öldüreceğim" dedi, kalbinden bıçakladı

İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki A.R.Ç., 4 ay önce kuzenini bıçakladı. Kuzenine "Seninle arkadaşlık edenleri öldüreceğim" diyerek tehdit eden A.R.Ç. dün akşam da kuzeninin yanındaki arkadaşını öldürdü.

Başakşehir'de kuzen dehşeti: "Öldüreceğim" dedi, kalbinden bıçakladı

Başakşehir'e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde Samet D. (15) arkadaşı Barış Aksoy (16) ile evlerinin çatısında oturuyordu. Yanlarına Samet D.'nin kuzeni A.R.Ç. geldi.

4 ay önce kuzeni Samet D.'yi bıçakladıktan sonra "Seninle arkadaşlık kuranları öldüreceğim" dediği öne sürülen A.R.Ç., Barış Aksoy ile tartıştı. Aksoy sokağa çıktı, A.R.Ç. de peşinden gitti. A.R.Ç. evin yaklaşık 200 metre ilerisinde Aksoy'u kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Barış Aksoy ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil ameliyata alınan Aksoy, sabah 05.00 sıralarında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki A.R.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

“ÇOCUĞU TANIMIYOR"

Aksoy'un ailesi sabahın erken saatlerinde Adli Tıp Kurumu önüne geldi, cenaze teslim alınarak İkitelli Cem ve Kültür Evi'ne götürüldü.

Amcası Yusuf Aksoy olayı anlatırken yeğenini öldüren çocuğun, daha önce kendi kuzenini de bıçakladığını belirtti.

Aksoy, “Çocuğu tanımıyor, arkadaşlığı yok. Öldüren kişinin kuzeni Barış'ın arkadaşı. Bu kişi 4 ay önce kuzenini bıçaklıyor, kuzeninin adı Samet. Akraba diye şikayetçi olmamışlar. 'Samet ile arkadaşlık edeni de öldüreceğim' demiş. Kalbini parçalamış. Daha 15 yaşında fidandı." dedi.

“DOKTOR KALBİNİN PARÇALANDIĞINI SÖYLEDİ"

Amca Galip Aksoy ise “Daha önce kendi kuzenini bıçaklayan bir kişi, benim yeğenimi de bıçaklamış. Zaten 'Benim kuzenimle kim arkadaşlık ederse onu da bıçaklayacağım' demiş. Dün gece de daha önce bıçakladığı kuzeninin evinde çatıda Barış ve arkadaşları oturuyormuş. Barış birden kalkmış gitmiş, Barış'ı arıyorlar ulaşamıyorlar. Tekrar arıyorlar, bu sefer Barış'ın arkadaşı Berat telefonu açıyor, Barış'ın bıçaklandığını söylüyor. Barışla birlikte kahvehanenin önüne gittiklerini söylüyorlar, oradan hastaneye gidiyorlar. Sabah 05.00'e kadar hastanede bekledik. Doktor en sonunda kalbinin parçalandığını söyledi, 45 dakika kalp masajı yaptıklarını söyledi. 06.00 gibi haber geldi, vefatını öğrendik." dedi

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