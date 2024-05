Resmi Gazete'de bugün (17 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)



ATAMA KARARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)



GENELGE



–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



TEBLİĞLER



–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri