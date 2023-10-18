Başakşehir'de minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, Cemil Taşçıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kapalı kasa minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yolun alt kısmına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü Eyüp Kaya'nın öldüğünü belirledi. Kaya ile aynı iş yerinde çalışan Tahsin Demir ise yaralındı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, 3 çocuk babası Eyüp Kaya'nın cenazesi morga gönderildi.