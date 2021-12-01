Başakşehir'de park halindeki halk otobüsünde yangın

İstanbul Başakşehir'de park halindeki halk otobüsünün yakıt deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 03:14

Başakşehir'de park halindeki halk otobüsünde yangın

Başakşehir'de park halinde bulunan doğalgazlı özel halk otobüsünün yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 34 JP 9880 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü, otobüste hasar meydana geldi.

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