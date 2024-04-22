Başakşehir’de piknik yapan 2 gencin üzerine beton blok düştü

Başakşehir'de, 4 arkadaş piknik yapmak için Şamlar Mahallesi'ne geldi. Arkadaşlardan 2'si çıktıkları tuvaletin üzerinden atladıkları sırada üzerlerine beton blok düştü. 2 genç beton bloğun altında sıkışırken, arkadaşları çevreden yardım istedi.

Gençlerin yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek gençleri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Beton blok altında kalan gençlere yardım eden Nazmi Karahan, “Komşumuzun tuvalet olarak kullandığı yerin üzerine çocuklar çıkıyorlar. Herhalde tuvaletin üzerinde sallanıyorlar, taş olduğu gibi üzerlerine düşüyor. Bir tanesi belinden yaralı, diğeri ise tamamen taşın altında kalıyor. Biz 7 kişi geldik taşı kaldırdık, çocuğu altından aldık. Sonrasında ambulans çocukları aldı. Çocuklardan bir tanesi belinden yaralandı ama diğerinin durumu bayağı ağır, ağzından ve kulağından kan geliyordu çocuğun. Biz de olayı bağırışlar üzerine duyduk. Arkadaş koştu, sonra bana haber verdi. Sonrasında kalas yardımıyla taşı kaldırıp çocuğu altından aldık” dedi.