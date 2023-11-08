Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katındaki depoda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İkitelli'de Aykosan Sanayi Sitesi Çarşı A Blok Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin en üst katında ayakkabı yapımında kullanılan ham maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş merkezinin üst katını alevlerin sardığı yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın - 1

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken gittikçe büyüyen yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının sabah saatlerinde başlaması dolayısıyla yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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