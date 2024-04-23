Başakşehir’de yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu E.D.'den (35). haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek daireye giren ekipler, E.D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sonrası yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D.'nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.