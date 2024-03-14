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Başakşehir’de yol verme kavgasında otobüs şoförü bıçaklandı

Başakşehir’de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı.

Başakşehir’de yol verme kavgasında otobüs şoförü bıçaklandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 79K hattındaki otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçakladı.

Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken, polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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