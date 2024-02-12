Başakşehir'deki düğün magandaları yakalandı

İstanbul Başakşehir'deki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'deki düğün magandaları yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan kişilerin olduğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri Y.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları 2 tüfek ile 3 şarjöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şüphelinin "genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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