Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de muhtarlarla buluştu. Yıldırım buluşmada bir konuşma gerçekleştirdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları; Bakıyorum adayların ortak bir söylemi var. Hepsinin ortak söylemi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun. Bu tesadüf mü?

Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan onların rahatça at oynatmasına izin vermiyor onun için rahatsız oluyorlar.

Bizim Türkiye'yle problemimiz yok bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan diyorlar ne kadar tesadüf.

Yapılan projeleri durduracağız diyorlar.

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