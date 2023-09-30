Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti | TTB: Covid-19 tedavisi görüyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu'nun sevk edildiği Adana Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bakan Koca, başhekimin akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini vurguladı.

TTB: COVID-19 İLE UYUMLU KLİNİK BULGULAR

Mahmutluoğlu'nun ölümüne ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden de bir açıklama geldi.



Açıklamada, "Ersin Mahmutluoğlu Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.



59 yaşındaki Ersin Mahmutluoğlu için görev yaptığı Erzin Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Cenazesi Karamustafalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.