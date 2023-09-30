Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutoğlu kimdir?

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu 1964 yılında Erzin'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimlerini tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve buradan başarıyla mezun oldu. İlk görev yeri olarak Kastamonu'ya atandı. Daha sonra sırasıyla Adana ve Dörtyol'da görev yaptı.



Sosyal Sigortalar Kurumu Dörtyol Dispanserinde hekimlik görevini yürütürken aynı zamanda SSK Başhekimliği görevini de üstlendi. Sigorta kurumlarının tek çatı altında birleşmesinin ardından Aile Hekimliği görevine geçti.



2009 yılı da Dörtyol Sağlık Gurup Başkanlığına getirilen Dr. Ersin Mahmutluoğlubu dönemde Dörtyol'a hizmetlerde bulundu.



Dörtyol'da son olarak 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak hizmet veren Dr. Ersin Mahmutluoğlu Kasım ayı içerisinde Erzin Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.



Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu evli ve ikisi kız, biri erkek olmak üzere üç çocuk babasıydı.