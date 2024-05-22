Başıboş köpek düzenlemesi geliyor: Barınağa alınan ve 30 günde sahiplenilmeyenler uyutulacak

Uğraş Bingöl / NTV Ankara

AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi.

İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK



30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.



Sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini anlatan AK Partili kaynaklar bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirtiyor.

Kaynaklar, mevcut şartlarda sokak köpeklerinin popülasyonundaki artışının önlenemeyeceğine de vurgu yapıyor.



Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

