Başıboş köpek düzenlemesi geliyor: Barınağa alınan ve 30 günde sahiplenilmeyenler uyutulacak

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Başıboş köpek düzenlemesi geliyor: Barınağa alınan ve 30 günde sahiplenilmeyenler uyutulacak

Uğraş Bingöl / NTV Ankara

AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi.

İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini anlatan AK Partili kaynaklar bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirtiyor.

Kaynaklar, mevcut şartlarda sokak köpeklerinin popülasyonundaki artışının önlenemeyeceğine de vurgu yapıyor.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Barış Boyun kimdir? Suç örgütü lideri Barış Boyun kaç yaşında?

Barış Boyun kimdir? Suç örgütü lideri Barış Boyun kaç yaşında?

SON DAKİKA HABERİ: Barış Boyun İtalya'da yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Asansör boşluğuna düştü, ayakları kırıldı

Asansör boşluğuna düştü, ayakları kırıldı

Antalya'da korku dolu anlar: Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü

Antalya'da korku dolu anlar: Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü

MİT'ten örnek kriptoloji soruları! Atatürk'ün sözünü şifreledik, bulabilir misin?

MİT'ten örnek kriptoloji soruları! Atatürk'ün sözünü şifreledik, bulabilir misin?

Toplu arı ölümlerinin nedeni belli oldu

Toplu arı ölümlerinin nedeni belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...