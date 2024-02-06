Başıboş köpek yüzünden yaraladı

Muş’ta camiye gitmek için evinden ayrılan Sefer Kül isimli vatandaşa saldıran köpek, vatandaşın ağzını ve burnunu ısırdı.



Arınç köyünde yaşayan Sefer Kül, evinden çıktığında karşılaştığı köpeğin saldırısına uğradı.

Olay cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Merkez ilçesine bağlı Arınç köyünde yaşayan Sefer Kül, namaza gitmek için evinden çıktığında karşılaştığı köpeğin saldırısına uğradı.

Kül'ün kızı saldırıyı fark ederek babasının yardımına koştu. Kızının müdahalesiyle kurtulan Sefer Kül, hastaneye kaldırıldı.

Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müdahalesi yapılan Sefer Kül'ün üst dudağı ve burun yüzeyinde ciddi doku yaralanmaları, bacağında ise hafif sıyrıklar tespit edildi.

ÖNLEM ÇAĞRISI

Aile bireyleri, köylerindeki sokak köpeklerinin artan bir sorun olduğunu ve bu konuda yetkililerin önlem alması gerektiğini vurgularken, okula giden çocukların ise güvenliğinin sağlanması için çözüm bulunmasını talep ettiler.