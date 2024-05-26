Başıboş köpekler uyutulacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını söyledi. Yapılacak düzenlemeyle, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski olan hayvanların uyutulacağını söyleyen Güler, düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Başıboş köpekler uyutulacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den açıklama

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Sokak hayvanları düzenlemesi bir süredir tartışma konusu…

Taslak metinde yer alan uyutma maddesine hayvanseverler ve muhalefetten tepki var.

Kanal 7 yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaya son şeklinin verilmediğini vurguladı, eleştirilere de yanıt verdi.

“KUDUZ TEHLİKESİ OLAN UYUTULACAK”

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

"10-15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.

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