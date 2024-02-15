Başkale’de eğitime kar engeli: 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü.

Araçlar kar altında kalırken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.