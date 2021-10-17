Başkasının kimliğiyle ameliyat oldu, Yargıtay ceza vermedi

Sigortası olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle ameliyat olan hastayı Yargıtay suçsuz buldu.

Hemoroid rahatsızlığı bulunan vatandaş, sigortası olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hastanın bin 178 TL tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ yapıldığını iddia ederek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.



YARGITAY SUÇSUZ BULDU

Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”