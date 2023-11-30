Batman Çayı'na girmek yasaklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman Barajı’nda su tahliyelerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, kış mevsimi boyunca çay yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Son dönemlerde bölgemizde meydana gelen yağışların artması sebebiyle Batman Barajı göl kotunun yükseldiği gözlemlenmiş olup baraj güvenliği açısından risk oluşmaması için baraj türbinlerinden su tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çay yatağında suya girmesi, balık avlanması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır.''