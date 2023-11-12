Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti

Polis başmüfettişiyken 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, emniyet müdürleri kararnamesi kapsamında Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Köroğlu Kıraç, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş'ın ilçesi Göksun'dan belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

Kentte 4 yıldır görev yapan Kıraç, “Memleketim Göksun'dan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Kendi memleketimde kendi insanlarımıza bilgilerimi ve tecrübelerimi orada hizmete dönüştürmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağım.” dedi.

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti - 1

Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Batman... Çok kıymetli dostlarım; Veda etmiyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ben sizleri unutmayacağım, haklarınızı helal edin, hoşça kalın.''

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