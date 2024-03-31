Batman Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Batman Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Batman Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22.00 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 57,95



DEM parti adayı Gülüstan Sönük - Yüzde 65,30



Hüdapar adayı Serkan Ramanlı - Yüzde 14,83

31 Mart 2024 Batman seçim sonuçları, Batman ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Batman seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Batman yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Batman İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Batman seçim sonuçları, Batman ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Batman YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.