Batman'da 16 daireyi 39 kişiye satan müteahhit kayıplara karıştı

20 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten Rıdvan Sezgin, “10 ay önce çocuklarım için Ensar D. adlı müteahhitten daire almıştım. 20 yıllık emeğim boşa gitti. Bir daireyi alabilmek için 20 yıllık emeğimizi çöpe attık. Bir daireyi 2-3 kişiye satmış. Benim çocuklarım hasta ve engelli. 2-3 aydır bizi oyalayıp peşinden dolaştırıyor. Şu anda da ortalıklarda yok. En önemlisi benim çocuklarımın rızkını çalmış. Sırf çocuklarıma ev alabilmek için borç yaptım. Bankadan kredi çektim, altın borç yaptım, eşten dosttan dolar borç yaptım. Bu paraların hepsi borç ve borcum yerinde ama ortada daire yok. Çünkü benim dairemi 3 kişiye satmış. Bütün malımızı mülkümüzü bu daireye koyduk. Çocuklarımın tedavi paralarını bile daire parasının içine koydum. Yaklaşık 250 bin TL borç yaptım. O para da ortalıkta yok. Bütün arkadaşlarım da mağdur. Bunlar için yetkililerden bir ses ve destek bekliyorum” dedi.



"DAİREMİ VE ARABAMI SATARAK BÜTÜN PARAMI ONA VERDİM"



Tanıştığı müteahhide evini, arabasını satarak bütün parasını verdiğini ileri süren Reşit Bazma ise "Ben yaklaşık 8-9 ay önce küçük ve dar olduğu için kendi evimi sattım. Ensar D. ile tanıştım. Ensar D. ile '4-5 ay içinde dairen hazır olacak' gibi konuşmalar geçti aramızda. Ben de ona güvenerek ve inanarak dairemi ve arabamı satarak bütün paramı ona verdim. Sonradan biz öğrendik ki Ensar D. bu tapuları başkalarına vermiş. Bizim elimizde senetlerimiz ve sözleşmelerimiz var. Bu daireyi hem bana, hem birkaç arkadaşıma daha satmış. Yani şu anda mevcut dairemin tapulu bir sahibi var, ben ve başka bir arkadaşımız ise tapusuz sahibiyiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, Ensar D.'den şikayetçiyiz. Ensar D.'ye ulaşıp bu sorunumuzu çözmeleri konusunda ricada bulunuyoruz. Şu anda 16 tane alıcı olacağına 23 tane tapusuz alıcı var ortada" diye konuştu.

"SÖZLEŞMELERİM VAR AMA ADAM ORTALIKTA YOK"



Daire alacağı için altınlarını bozdurup birikmiş bütün parasını müteahhide verdiğini iddia eden Aziz Zengin de şunları söyledi:



"Bir müteahhit ile tanıştım. İnşaata geldiğimizde kendisi 'burası' diyerek ağzı çok güzel laf yaptı. Bu daireyi bana sattı. 'Bu daire bitirilecek ve anahtar teslimi yapılacak' dedi. Ödemenin yarısı önceden yarısı da anahtar teslimi sırasında olacaktı. Ben de gittim hanıma söyledim. Kendisine daire alacağımızı söyleyip altınlarımızı bozdurduk. Biraz birikmişimiz vardı onu da verdik. Şimdi ne adam ortada ne de kimse gelip gidiyor. Sadece şunu istiyoruz, bir yetkili araya girsin veya derdimize bir çare bulsun. Adam da ortalıkta yok. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani adam bu evi bana sattı, elimde kaşeli dekontlarım ve sözleşmelerim var ama adam ortalıkta yok."