Batman'da belde belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, meclis üyeleri ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) istifa ettiğini ve bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Batman'da belde belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 'da DEM Parti’den Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde belediye başkanı seçilen avukat Halil İbrahim Karabulut (24), meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Karabulut şu ifadelere yer verdi:

"Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprü'müzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyoruz."

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