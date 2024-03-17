Batman'da birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

Batman'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü.



Olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.