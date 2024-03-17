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Batman'da birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

Batman'da R.B., birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Esra Yılmaz ile park yakınında yanında gördüğü yine aynı yaştaki Rüknettin Özdemir’i tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.

Batman'da birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman'da birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü - 1

Yılmaz ve Özdemir’in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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