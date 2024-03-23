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Batman'da çeyiz mağazasında indirim izdihamı

Batman'da bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi.

Batman'da çeyiz mağazasında indirim izdihamı

Gültepe Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel düzenledi.

Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Batman'da çeyiz mağazasında indirim izdihamı - 1

Uzun kuyruk oluşturanlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu.

İzdiham nedeniyle mahallede trafik tıkanırken, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine açılışın olduğu güzergahta görev aldı.

Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı.

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