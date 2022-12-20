Batman'da kaçak elektrik kontrolü için gelen personel rehin alındı
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken ikna çalışmaları sürüyor.
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