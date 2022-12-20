Batman'da kaçak elektrik kontrolü için gelen personel rehin alındı

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken ikna çalışmaları sürüyor.

Batman'da kaçak elektrik kontrolü için gelen personel rehin alındı

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Batman'da kaçak kontrolü için dükkanına gelen Dicle Elektrik personelini silahla rehin alan şüpheli, ekiplerce ikna edilmeye çalışılıyor. 

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