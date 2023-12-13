Bayburt’ta iki kişi yaylada mahsur kaldı

Bayburt’ta yaylada mahsur kalan iki kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.



61 AFD 158 plakalı kamyonet ile seyir halinde olan C.A. ve S.N. isimli iki kişi, karlı ve buzlu zeminde ilerlemekte zorlandı.



Kara saplanan araçları ile mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak yardım talebinde bulundu.



Kısa sürede olay yerine giden ekipler, aracı saplandığı yerden kurtararak donma tehlikesi geçiren şahısları Aydıntepe ilçesine ulaştırdı.