Bayburt'ta trafik kazası: Üniversite öğrencisi  ağır yaralandı

Bayburt'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Bayburt'ta trafik kazası: Üniversite öğrencisi  ağır yaralandı

-Erzincan kara yolunda Ö.B'nin kullandığı 66 AR 837 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Aslı E'ye (20) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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