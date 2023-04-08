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Bayburt'ta üç kişilik bir aile kazada can verdi

Bayburt'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü uzman çavuş ile eşi ve 3 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

Bayburt'ta üç kişilik bir aile kazada can verdi

-Gümüşhane karayolu Akşar köyü mevkisinde seyreden Mikail Akbudak'ın kullandığı 61 TV 577 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akbudak (29) ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen, ağır yaralandı.

Bayburt'ta üç kişilik bir aile kazada can verdi - 1

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen sürücü Mikail Akbudak'ın, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Akbudak ailesinin, Bayburt'ta toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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