Bayburt'ta üç kişilik bir aile kazada can verdi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazada ölen sürücü Mikail Akbudak'ın, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Akbudak ailesinin, Bayburt'ta toprağa verileceği belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.