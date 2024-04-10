Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kimdir?

1978 yılında İstanbul’da doğan Haluk Bayraktar, 2000 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans derecesini almıştır. 2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. Aynı dönemde aile şirketi olan Baykar bünyesinde milli ve özgün insansız hava aracı sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmaların projelendirme aşamalarında mühendislik yöneticiliği görevini yürütmüştür. Halen Baykar Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.



2017 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı olan Bayraktar, 2018 yılında SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Yine 2018 yılında TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Haluk Bayraktar, bu görevlerine halen devam etmektedir.



Bayraktar, 2019’da başlayan COVID-19 salgınına karşı Türkiye’de yürütülen mücadelenin özel sektör ayağında aktif olarak rol almıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü SAHA İstanbul kümelenmesi ile çeşitli projelerin yürütülmesine ön ayak olmuş, bunun yanı sıra Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazı projelerinde görev almıştır. Yerli ve milli imkânlarla üretilen yoğun bakım solunum cihazları bir ay gibi kısa bir sürede Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Bu cihazlar Türkiye tarafından imkânı olmayan birçok ülkeye hibe ve ihtiyaç duyan ülkelere de ihraç edilmiştir.



5 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky tarafından takdim edilen 3. Derece Haklar Nişanı verilmiştir.



15 Haziran 2021'de, Bayraktar'a Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki katkılarından dolayı Şuşa ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı tevcih edilmiştir.



14 Eylül 2021 tarihinde devlet şirketi Antonov Uçak Fabrikası (Ukrayna) kuruluşunun 75. yıl dönümüne havacılık endüstrisine sunmuş olduğu katkılardan dolayı Antonov madalyası takdim edilmiştir.



23 Ağustos 2022'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli kişisel değerler, devlet egemenliğinin desteklenmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli katkılar sunmasından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştür. Ukrayna devlet tarihinde en üst seviye haklar nişanını almaya layık görülen ilk Türk vatandaşıdır.



06 Nisan 2023 tarihinde Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ustalık, onur ve cesaret madalyasına layık görülmüştür.



Burkina Faso'nun barış ve güvenliği, terörle mücadelesine yönelik üstün ve istisnai katkılarından dolayı Burkina Faso Cumhurbaşkanı talimatıyla ülkenin büyük şansölyesi Sem Andre Rock Compaore tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen tören ile ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de L'etalon Officier madalyası tevcih edilmiştir.



1 Eylül 2023 tarihinde Ukrayna Sınır Muhafızları Komutanlığı tarafından Ukrayna sınırlarının muhafızına yönelik katkılarından dolayı madalya takdim edilmiştir.



18 Ekim 2023’te Afrika ülkesi Mali’ye yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından ülkenin en yüksek nişanı olan Mali Ulusal Nişanı ile ödüllendirilmiştir.



28 Ekim 2023’te ise Kırgızistan Cumhuriyeti'ne sağladığı güvenlik ve teknoloji katkısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Daneker Devlet Nişanı ile taltif edilmiştir.



Haluk Bayraktar, 6 Kasım 2023’te Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci tarafından en üst düzey askeri madalya olan ve ülke tarihinde ilk defa sivil bir kişiye verilen Kosova Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.



Haluk Bayraktar 16 Aralık 2023’te Etiyopya'nın ulusal ve hava kuvvetleri kapasitesinin artırılmasına ve geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar nedeniyle Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Onur Madalyası'na layık görüldü. Bayraktar’a madalyası Etiyopya Hava Kuvvetleri'nin 88. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin huzurunda, Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Yilma Merdasa tarafından takdim edildi.



2 Şubat 2024'te Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından "Askeri Kardeşliğin Yıldızı Madalyası" ile ödüllendirildi.



