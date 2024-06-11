Baykar'dan yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Farklı alanlarda kullanılan yapay zeka dolandırıcıların da radarına girdi. Dolandırıcılar bu yolla ünlü isimlerin ses ve görüntülerini taklit ederek para toplamaya çalışıyor. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın görüntüsü sosyal medyadan yayınlandı. Sahte görüntüyle ilgili açıklama yapan Bayraktar hukuki sürecin başlatıldığını vurguladı, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Baykar'dan yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı , sosyal medya mecralarında ismi ve görüntüsü kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bayraktar, "yatırım dolandırıcılığına dikkat" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videoların dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Baykar'dan yatırım dolandırıcılığı uyarısı - 1 Selçuk Bayraktar

Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda desteğiyle kendisine aitmiş gibi konuşma ve görüntülerin kullanıldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu açıklama, video ve röportaj ve benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim."

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