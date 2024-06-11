Baykar'dan yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zeka desteğiyle kendisine aitmiş gibi konuşma ve görüntülerin kullanıldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:



"Bu açıklama, video ve röportaj ve benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim."