Bayraklı'da yıkım bekleyen binalar için vatandaşlar emlak vergisi ödüyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde birçok sorun ortaya çıkmaya başladı.



Bu sorunlar bir tanesi de emlak vergisi oldu. Bayraklı'da depremde zarar gören orta hasarlı binalar yıkım için boşaltıldı ancak vatandaşlar oturmadığı binada emlak vergisi ödemeye devam ediyor.

Bayraklı'da 1500'den fazla ağır, 25 binden fazla orta ve az hasarlı bina olduğu tespit edildi. Yıkılan ve ağır hasar gören binalar, 2 yıllığına emlak vergisinden düştü.

Ancak deprem sonrası orta hasarlı kategorisine alınıp, daha sonra yıkımına karar verildiği için boşaltılan binalar da vardı.

Evlerini boşaltan çok sayıda vatandaş, iki yıl boyunca emlak vergilerini ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Aksi takdirde maaşlarına haciz ve yasal işlemlerin gerçekleşmesinden ötürü endişe duyduklarını paylaştı.



20 MİLYON LİRA EMLAK VERGİSİ BORCU BULUNUYOR



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sandal, emlak vergisi sorunu yaşayan binalara tebligat gönderemediklerini ve bu nedenle yükümlülük altında girmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çarenin yasal düzenleme olduğunu savundu.



Sadece Bayraklı ilçesinde depremzedelerin, faiziyle birlikte yaklaşık 20 milyon lira emlak vergisi borcu bulunuyor.