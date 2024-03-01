Bayraktar TB3, 20. test uçuşunu tamamladı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün 20. test uçuşunun gerçekleştirildiği test anlarını paylaştı.

Bayraktar TB3, 20. test uçuşunu tamamladı
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Bayraktar TB3'ün 20. test uçuşu yapıldı. 

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı  hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılığının Altın Çağı Bayraktar TB3 20. Uçuşu" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaşımında o anlara ilişin görüntülere de yer verdi.

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