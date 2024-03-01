Bayraktar TB3, 20. test uçuşunu tamamladı

Bayraktar TB3'ün 20. test uçuşu yapıldı.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılığının Altın Çağı Bayraktar TB3 20. Test Uçuşu" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar paylaşımında o anlara ilişin görüntülere de yer verdi.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 20. Test Uçuşu | 20th Flight Test ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 1, 2024
✅ Orta İrtifa Testi | Medium-Altitude Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/OQ56fCv24v
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