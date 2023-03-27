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Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.

Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

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