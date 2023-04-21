Bayram için gittiği köyünde 16 yaşındaki çocuğa toplu dayak

16 yaşındaki Eren Polat, bayram ziyareti için Kayseri'den Sivas'ın Çongar köyüne gitti. Ancak aynı köyde oturan 5 kişiyle aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Polat, köy dışına götürülüp dövüldü. Saldırganlar, çocuğu dövdüğü anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
Saldırıya uğrayan Polat, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırganlar ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
"TEHDİT ETTİLER"
Bayram için köye geldiğini söyleyen Eren Polat, "Burada önce benim üzerime köpeği gönderdiler. Karanlık bir yere götürdüler. Demir yüzükle ve ucu demir olan ayakkabı ile vurdular. Küfür ettiler. Tehdit edip, kimseye söylemememi istediler. Bu yüzden jandarmaya da geç gittim. Şikayetçiyim ve vazgeçmeyeceğim. Ceza almalarını istiyorum" dedi.
"ÖLSE ORADA KALACAKTI
Eren Polat'ın babaannesi Ayşe Polat (65) ise, "Torunum buraya bayram için geldi. Karşı taraf adam toplayıp bir yere götürmüş. Önce köpeklerle torunumu korkutuyorlar. Torunumu sırayla dövüyorlar. Ayrıca zevk için de kameraya çekiyorlar. Demir yüzükle de vurmuşlar. Ölse orada kalacaktı. Haberimiz dahi olmayacaktı. Şikayetçi olduk, kamera görüntülerini de verdik. Ciğerimiz yandı. Çocuk da çok etkilendi. Ceza almalarını istiyoruz. Bugün bize yapan, yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.