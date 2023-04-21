Bayram için gittiği köyünde 16 yaşındaki çocuğa toplu dayak

"TEHDİT ETTİLER"



Bayram için köye geldiğini söyleyen Eren Polat, "Burada önce benim üzerime köpeği gönderdiler. Karanlık bir yere götürdüler. Demir yüzükle ve ucu demir olan ayakkabı ile vurdular. Küfür ettiler. Tehdit edip, kimseye söylemememi istediler. Bu yüzden jandarmaya da geç gittim. Şikayetçiyim ve vazgeçmeyeceğim. Ceza almalarını istiyorum" dedi.



"ÖLSE ORADA KALACAKTI



Eren Polat'ın babaannesi Ayşe Polat (65) ise, "Torunum buraya bayram için geldi. Karşı taraf adam toplayıp bir yere götürmüş. Önce köpeklerle torunumu korkutuyorlar. Torunumu sırayla dövüyorlar. Ayrıca zevk için de kameraya çekiyorlar. Demir yüzükle de vurmuşlar. Ölse orada kalacaktı. Haberimiz dahi olmayacaktı. Şikayetçi olduk, kamera görüntülerini de verdik. Ciğerimiz yandı. Çocuk da çok etkilendi. Ceza almalarını istiyoruz. Bugün bize yapan, yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.