Bayram öncesi aile katliamı: Büyük oğul üvey annesini ve babasını, kardeşi ise ağabeyini öldürdü

Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

Konutların ikinci katında bulunan ev içerisinde çıkan kavgada Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Durumu haber alarak olay yerine gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi Mevlüt Çelik ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Selçuk Çelik, Mevlüt Çelik’i kesici aletle öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı.