Bayram programları belli oldu: Hangi lider, nerede olacak?

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın 1'inci gününde İstanbul'da olacak.



İkinci gün Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenine katılacak.



Bayramın son gününde ise İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programına katılacak.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. İkinci gün İstanbul'da olacak.



Kılıçdaroğlu, bayramın üçüncü günü ise Ankara'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programına katılacak.

İNCE YALOVA'DA OĞAN YURTDIŞINDA



Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'nda memkeleti Yalova'da olacak.



Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET EDECEK



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi yine bayramın ilk günü Ankara'da olacak.



Bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.



Bahçeli, bayramın ikinci günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Nurdağı'ndaki programa katılacak.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramda deprem bölgesinde olacak. İlk gün Malatya ve Hatay'da depremzedelerle buluşacak.



Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman'ı ziyaret edecek.



Bayramın ilk gününde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da olacak.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da programlara katılacak..



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'da,

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Gaziantep'de olacak.