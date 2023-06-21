Bayram tatili öncesi rezervasyon uyarısı

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR



Adadaki işletmelerden birinin müdürü İbrahim Avcı, yaklaşan tatil öncesinde tesislerin şu an yarısının dolu olduğunu söyledi.



Adaya gelmeyi planlayanların, mağdur olmamak için önceden rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen Avcı, doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söyledi.



Adada bir kafe işleten Faruk Güneş ise, "9 günlük bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilinin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Biz de ekibimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanıyoruz. Şimdiden bütün misafirlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.