Bayram tatili öncesi rezervasyon uyarısı

Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Çanakkale'nin turizm cenneti ilçesi Bozcaada’da 9 günlük tatilde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler, tatilcilerin rezervasyonsuz adaya gelmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Bayram tatili öncesi rezervasyon uyarısı

’nin ilçesinde 9 günlük tatilinde, tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcileri rezervasyonlarını önceden yaptırmaları ve rezervasyonsuz adaya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

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Bayram tatili öncesi rezervasyon uyarısı - 1

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Adadaki işletmelerden birinin müdürü İbrahim Avcı, yaklaşan tatil öncesinde tesislerin şu an yarısının dolu olduğunu söyledi.

Adaya gelmeyi planlayanların, mağdur olmamak için önceden rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen Avcı, doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Adada bir kafe işleten Faruk Güneş ise, "9 günlük bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilinin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Biz de ekibimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanıyoruz. Şimdiden bütün misafirlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

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