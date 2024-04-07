Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimler için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."

9️⃣ günlük Bayram Tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.



Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede:… pic.twitter.com/7JCL9oxChn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin