Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri 10 Nisan'da çalışıyor mu?

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün sürecek bayram öncesinde vatandaşlar da günlük hayata dair sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de bayram süresince kargo şubelerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri 10 Nisan'da çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri 10 Nisan'da çalışıyor mu?

Bayramda kargoların açık olup olmadığı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, 10-11-12 Nisan kargoların çalışmasında son durum...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Kargolar, 'nın olması sebebiyle 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde kapalı olacak.

KARGO ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımlarının, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü devam etmesi bekleniyor.

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