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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte 6-15 Nisan tarihlerinde ücretsiz olan yollar

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı, araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte gezerek geçirmek isteyen vatandaşlar bazı köprü ve otoyolları ücretsiz olarak kullanabilecek. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte 6-15 Nisan tarihlerinde ücretsiz olan yollar.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte 6-15 Nisan tarihlerinde ücretsiz olan yollar

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi, öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her bayram olduğu gibi 2024 'nda da bazı köprü ve otoyollar sürücülere ücretsiz olacak. İşte ayrıntılar.

BAYRAMDA VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte 6-15 Nisan tarihlerinde ücretsiz olan yollar - 1

BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

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