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Bayramda tatil tercihi değişti: Yazlık bölgeler tercih edilmiyor

Ramazan Bayramı bu yıl yaz aylarına denk gelmiyor. Bu nedenle bayramda tatil yapacaklar yazlık bölgeleri tercih etmeyecek. Bunun yerine gastronomi kentleri öne çıkıyor.

Bayramda tatil tercihi değişti: Yazlık bölgeler tercih edilmiyor

Ramazan bayramında tatilciler seyahatini tercih edecek. Bir seyahat sitesi tatili istatistiklerini açıkladı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından uçak bileti aramaları önceki haftaya göre yüzde 67 arttı. Araç kiralama işlemleri yüzde 76, otel rezervasyonları yüzde 70 artış kaydetti.

Tatil tercihinde en çok memleket ziyareti ve gastronomi gezisi öne çıktı. Bu durum en çok arama yapılan şehirlere de yansıdı. En çok aranan şehir olurken onu Diyarbakır, , Van ve Trabzon takip etti.

İstanbul bu bayram öncekilere göre daha kalabalık olabilir. En fazla otel rezervasyonu yapılan şehir İstanbul oldu. Onu Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır izledi.

Yurt dışı uçak bileti aramalarında ise başı Sırbistan'ın başkenti Belgrad çekti. Ardından Atina, Bakü, Bali ve Cidde geliyor.

Yurt dışı tatili için özellikle vizesiz rotalar ilgi görüyor.

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