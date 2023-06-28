Bayramda toplu taşıma (Marmaray, Başkentray, İzban, metrobüs, otobüs, tramvay) ücretsiz mi?

Dört gün sürecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde merak edilen konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı. Bayram boyunca İETT otobüsleri, vapurlar, metrolar gibi ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar toplu taşıma ücret tarifesini araştırıyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma (Marmaray, Başkentray, İzban, metrobüs, otobüs, tramvay) ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bayramda araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Bayramda toplu taşıma (Marmaray, Başkentray, İzban, metrobüs, otobüs, tramvay) ücretsiz mi? - 1

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

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